Непогода придет в ночь на субботу, принеся с собой дожди и грозы.

В ближайшие выходные Омск накроет непогода. В ночь на субботу, 19 июля, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в Омске и Омской области ожидается местами сильный дождь с грозой, днем местами небольшой дождь и облачное с прояснениями небо. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с. Температура установится в районе +16...+21 °C.

В ночь на воскресенье, 20 июля, в регионе похолодает до +7...+12 °C. Днем омичам также обещают местами небольшой дождь, но без грозы. Ожидается западный, северо-западный ветер, его скорость составит 9–14 м/с. Местами возможны порывы до 17 м/с. Температура установится в районе +18...+23 °C.