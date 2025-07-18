Форвард признался, что тренеры не назвали ни одной четкой причины сокращения его игрового времени.

Экс-нападающий «Авангарда» Егор Чинахов признался, что у него возникли проблемы в клубе НХЛ «Коламбус», за который он сейчас выступает. Форвард не получил объяснений по поводу уменьшения игрового времени, что вызвало у него недопонимание с тренерским штабом.

– Все началось с того, что после операции мне прописали десять дней легких тренировок, восстановление и бассейн. Я же сразу начал тренироваться. Все было нормально, ничего не болело. После паузы меня поставили на первую игру, хотя должен был выйти на третью. Тренер сказал не переживать из-за ошибок, просто играть. Я понимал, что долго не играл, согласился. Ошибок особо не было, мы потом смотрели видео. Да, в игре они есть, но не критичные. Тренер говорил, что все нормально, играй. Потом неожиданно посадил меня. Сказал, что причину объяснит помощник. Помощник показал видео с моментами игры, и я не понял, в чем дело, – цитирует Чинахова «Спорт-экспресс».

Нападающий отметил, что не впервые сталкивается с ситуацией, когда тренеры в Северной Америке ничего не объясняют – просто оставляют вне заявки или сокращают игровое время. По его словам, в России подобные решения, как правило, все же сопровождаются каким-то разъяснением.

– Я в основном разговаривал с помощниками, потому что главный тренер сказал: «Это тебе все объяснят помощники». Но они ничего не объясняют, – поделился молодой игрок.

Он подчеркнул, что особенно удивило его то, что в конце сезона на итоговом собрании, куда вызывали всех игроков, к нему не было никаких претензий или вопросов.