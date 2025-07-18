Омск-Информ
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·Происшествия

Они смогли самостоятельно выбраться наружу.
Сегодня, 18 июля, рано утром загорелся двухквартирный дом с баней в селе Черняево Тарского района. Площадь пожара составила 47 кв. м.
Из огня успели самостоятельно выбраться 4 человека, помощь врачей им не понадобилась.
Прибывшие огнеборцы локализовали открытое горение спустя полчаса. В ликвидации пожара пятеро сотрудников МЧС России. Сейчас дознаватели устанавливают возгорания.
Мария Филимонова
·Происшествия

Они смогли самостоятельно выбраться наружу.
Сегодня, 18 июля, рано утром загорелся двухквартирный дом с баней в селе Черняево Тарского района. Площадь пожара составила 47 кв. м.
Из огня успели самостоятельно выбраться 4 человека, помощь врачей им не понадобилась.
Прибывшие огнеборцы локализовали открытое горение спустя полчаса. В ликвидации пожара пятеро сотрудников МЧС России. Сейчас дознаватели устанавливают возгорания.
Мария Филимонова