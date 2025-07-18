Омск-Информ
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·Общество

Температура поднимется до +27 градусов, возможны дождь и гроза.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 18 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +22...+27 °C. 

Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западного и юго-западного направления, его скорость составит 7–12 м/с.  

Атмосферное давление будет падать.

Алексей Новиков
·Общество

Температура поднимется до +27 градусов, возможны дождь и гроза.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 18 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +22...+27 °C. 

Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западного и юго-западного направления, его скорость составит 7–12 м/с.  

Атмосферное давление будет падать.

Алексей Новиков