Произошло задымление в электрическом щитке.

Вчера утром, 16 июня, сработала сигнализация в одном из отделений «Почты России» в Кировском округе Омска. Сигнал поступил в Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Омской области.

Экипаж быстрого реагирования прибыл на место ЧП и установил, что объект цел, следов взлома или пожара снаружи не наблюдается. Отделение было закрыто, сотрудников внутри не оказалось.

Для установления причины были вызваны представители отделения. Оказалось, что источником тревоги стал электрический щиток, расположенный в комнате для хранения посылок, из которого исходило заметное задымление.

Росгвардейцы оперативно обесточили помещение и тут же вызвали пожарных. Благодаря своевременным действиям, специалистам удалось избежать открытого огня и возможного крупного материального ущерба.

Причины возникновения дыма и неполадок в электрощитке сейчас уточняются соответствующими службами.