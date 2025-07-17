В топе у клиентов банка находится ипотечное страхование, ОСАГО и страховка от клеща.

Эксперты банка ВТБ выяснили, что за первые 6 месяцев 2025 года клиенты оформили более 1 млн полисов через «ВТБ Онлайн». Этот показатель почти на 50 % выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Лидером спроса стало ипотечное страхование. Только за первое полугодие 2025 года клиенты оформили 870 тысяч страховок в «ВТБ Онлайн». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 30 %.

На втором месте – ОСАГО. С января по июль пользователи оформили около 300 тысяч полисов, что составляет 23 % всех онлайн-продаж. Количество оформленных страховок увеличилось в 2 раза относительно прошлого года.

Третье место по популярности заняло страхование от укуса клеща. С января по июль в «ВТБ Онлайн» было оформлено более 50 тысяч таких страховок. Это составляет 4 % от всех онлайн-полисов и более чем в 2 раза превышает прошлогодний показатель.

Еще одним востребованным полисом стало страхование от мошенничества. За полгода оформлено более 20 тысяч страховок, что почти в 2 раза выше прошлогоднего результата.

Страхование от мошенничества демонстрирует устойчивый рост популярности, что обусловлено увеличением числа мошеннических схем и ростом осведомленности клиентов о финансовых рисках. ВТБ прогнозирует дальнейший рост спроса на страховые продукты, связанные с защитой от мошенничества, а также на комплексные «коробочные» решения, которые позволяют клиентам получать расширенную защиту в одном полисе.

Коробочные продукты, которые включают комплексное страхование недвижимости, страхование путешественников и другие стандартные риски, также показали значительный рост. За первое полугодие оформлено более 35 тысяч таких страховок, а по сравнению с прошлым годом спрос также вырос вдвое.

Дисклеймер:

**Подробную информацию о сервисе «ВТБ Онлайн» вы можете получить на официальном сайте https://www.vtb.ru/vtbonline/, а также по первому требованию во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

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