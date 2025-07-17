Последний раз его видели в селе Азово в мае.

В Омской области пропал 38-летний Валерий Яковлев. Как сообщает поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск», его ищут с мая. В последний раз мужчину видели в селе Азово на улице Чайковского. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы пропавшего: на вид 37–40 лет, рост 165–170 см, худощавое телосложение, волосы короткие, прямые, русые, с лобными залысинами, серые глаза, зубы редкие, мелкие, желтые.

Особые приметы: шрам над правой бровью.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Валерия Владимировича, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или 102.