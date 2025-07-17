Школьникам разрешат по две бесплатные поездки в день.

Сегодня, 17 июля, на пленарном заседании Омского городского Совета депутаты приняли решение, что ученики двух аварийных омских школ будут бесплатно ездить на городском общественном транспорте. Речь идет о школе № 89 в Октябрьском округе и школе № 104 в Ленинском округе.

Введение льгот потребовало внесения поправок в Решение Омского городского Совета от 25.10.2023 № 92 «О предоставлении льготы учащимся бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска, здания которых подлежат капитальному ремонту». Бесплатный проезд был предоставлен ученикам 16 школ, на время ремонта они учились в других учебных заведениях, к которым ездили на общественном транспорте. Редакцию решения изменили, добавив, что льготы распространяются не только для тех ребят, чьи школы ремонтируются, но и для учащихся школ, «эксплуатация зданий которых приостановлена в связи с их аварийным состоянием».

– Мы приняли решение о том, чтобы учащиеся образовательных учреждений, которые на капремонт и в результате аварийных ситуаций частично закрыты, будут получать дотации на бесплатный проезд в общественном транспорте по две поездки в день за каждый учебный день, – сказал председатель Омского городского Совета Владимир Корбут.

Также стало известно, что в следующем году девять образовательных учреждений идут на капремонт.