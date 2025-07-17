В прощальном матче Кошечкина примут участие действующие хоккеисты, ветераны клуба и экс-наставник омской команды.

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин и защитник Вячеслав Войнов сыграют в прощальном матче легендарного голкипера Василия Кошечкина, который пройдет 26 июля в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе «Металлурга».

Кроме действующих игроков «Авангарда», в матче примут участие и хорошо известные омским болельщикам ветераны клуба: бывшие хоккеисты Алексей Береглазов и Сергей Широков, экс-главный тренер «ястребов» Сергей Звягин, а также бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.

Напомним, Василий Кошечкин завершил профессиональную карьеру в марте 2023 года. В честь его достижений на льду встретятся две символические команды - «Синие» и «Белые».