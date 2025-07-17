Ольга Степанова вместе с директором учреждения встретилась с родителями и ответила на волнующие вопросы.

Вчера, 16 июля, в лицее «Авангард» в микрорайоне Кузьминки прошла встреча родителей будущих учеников с министром образования региона Ольгой Степановой,заместителем мэра Омска Инной Елецкой и директором учреждения Ларисой Ефимовой. На собрании обсуждалась организация учебного процесса в лицее.

– Основной вопрос касался возможности открытия второй смены. На данный момент такая возможность не рассматривается, – сообщила Ольга Степанова.

Она также напомнила о недавно принятом решении об открытии двух дополнительных первых классов в лицее. Аналогичные классы появятся и в школах № 33 и 42, чтобы обеспечить доступность образования для всех детей, проживающих в микрорайонах Кузьминки и Прибрежный.

Сегодня в лицее начинается отбор в профильные классы. Он завершится 23 июля, после этого будут опубликованы списки зачисленных. Все остальные вопросы, связанные с подготовкой к новому учебному году, обсудят на родительских собраниях, которые проведет директор школы.