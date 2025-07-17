Ранее он преподавал в этом вузе уголовное право и криминологию.

Бывший заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по Омской области, полковник юстиции Владислав Бражников назначен проректором Сибирского юридического университета, сообщает «СуперОмск» со ссылкой на свои источники. Ранее Бражников работал в этом университете доцентом кафедры уголовного права и криминологии.

В 2001 году Бражников с отличием окончил Омскую академию МВД. Работал следователем, старшим следователем, занимался особо важными уголовными делами в различных подразделениях прокуратуры региона, а также занимал должности начальника отдела прокуратуры Омска и заместителя прокурора города.

В сентябре 2007 года Владислав Бражников был назначен руководителем Следственного отдела по городу Омску в Следственном управлении Следственного комитета России по Омской области. В августе 2012 года он стал заместителем руководителя СК РФ по Омской области.