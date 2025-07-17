Омск-Информ
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·Общество

Температура не превысит +27 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 17 июля, в Омске и Омской области температура установится в районе +20...+27 °C. 

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западного и северо-западного направления, его скорость составит 7–12 м/с.  Атмосферное давление будет слабо расти.

Поздни вечером 16 июля и в ночь на 17-е число в городе прошел освежающий дождь.

1773Алексей Новиков
·Общество

Температура не превысит +27 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 17 июля, в Омске и Омской области температура установится в районе +20...+27 °C. 

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западного и северо-западного направления, его скорость составит 7–12 м/с.  Атмосферное давление будет слабо расти.

Поздни вечером 16 июля и в ночь на 17-е число в городе прошел освежающий дождь.

1773Алексей Новиков