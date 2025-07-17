Во вкусной новинке от сети АЗС «Топлайн» омская идентичность отражается сразу несколькими знаковыми символами территории.

Сеть АЗС «Топлайн», помимо качественного топлива для автомобилей, уже давно и прочно ассоциируется с другой вкусной «заправкой» для водителей – свежими блинчиками, которые пекутся непосредственно на месте.

«Топлайн» как локальный бренд стал неотъемлемой частью Омска. А трепетное отношение к идентичности города выражается в делах. Отсюда – решение поддержать компанию «Брусника», вернувшую весной этого года «Радость» Омску. Речь о вывеске на доме на Ленинградской площади, которая была утрачена во время капремонта.

Многие омичи очень расстроились, заметив исчезновение одного из символов города. И были счастливы возвращению этой вывески. Ведь «Радость» давно стала отражением его прошлого, связующей нитью между поколениями, хоть и крохотным, но кусочком истории, напоминанием о времени, когда эта вывеска вдохновляла многих жителей Омска. Кстати, на днях о том, как возвращали «Радость» Омску, вышел документальный фильм.

На сети АЗС «Топлайн» в рамках проекта по возвращению вывески было решено создать новое изделие – специальный блинчик, также названный «Радость». Его яркая, красная упаковка призвана отражать энергию и позитив этого проекта. Чтобы подчеркнуть приверженность Омску, его истории и местным традициям, новые блинчики «Радость» готовятся с использованием истинно омской вареной сгущенки, что придает ему особый, неповторимый вкус.

В дополнение к блинчику «Радость» на сети заправок «Топлайн» запускается комбо – «Утро на Любинском», что еще раз подчеркивает связь с Омском, его историческим центром. Название «Утро на Любинском» символично: оно переносит в атмосферу прекрасного начала дня.

Эта инициатива имеет еще одно важное измерение. Десять рублей от продажи каждого блинчика «Радость» будут направлены на проекты по благоустройству Омска. Сети АЗС «Топлайн» небезразлично то, как преображается город, поэтому важно активно участвовать в этом процессе, вкладывать силы и средства в его развитие.

АЗС «Топлайн» – не только место, где можно заправить автомобиль, но и настоящий оазис для гурманов, где царит аромат свежих блинчиков. Именно фирменные блинчики, которые готовятся только из натуральных ингредиентов, стали своего рода визитной карточкой, в том числе по ней узнают «Топлайн». А теперь здесь еще и дарят «Радость».