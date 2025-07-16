Она всю жизнь проработала в Полтавской районной больнице.

Вчера, 15 июля, из жизни ушла врач Валентина Шмырева. Прискорбную весть сообщила администрация Полтавского района Омской области.

Шмырева окончила лечебный факультет Омского государственного института имени М. И. Калинина в 1970 году. Сразу после окончания была направлена на работу в Полтавскую центральную районную больницу.

В своей профессиональной деятельности последовательно продвигалась по карьерной лестнице: с 1970 по 1980 год она работала заместителем главного врача по лечебно-профилактической работе, а с 1980 по 1990 год занимала должность главного врача. В период с 1990 по 2010 год трудилась врачом-физиотерапевтом.

– Валентина Федоровна была профессионалом своего дела, опытным и знающим врачом, к которому обращались сотни людей за консультацией, и для всех она находила время, помогая восстанавливать самое дорогое, что есть, – здоровье. Отзывчивая, неравнодушная к чужому горю – таким человеком с большой буквы останется в нашей памяти Валентина Федоровна, – сказано в некрологе.

За добросовестный труд Валентина Шмырева удостоена множества наград, включая благодарственные письма и почетные грамоты правительства Омской области и министерства здравоохранения региона. В 1990 году ей был вручен нагрудный знак «Отличник здравоохранения».