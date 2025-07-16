Мужчина не дождался приезда бригады скорой помощи.

Вчера, 15 июля, в магазине сети «Красное и Белое» по адресу Ишимская, 18, произошел трагический случай. Около 15 часов в торговую точку вошел пожилой покупатель, внезапно ему стало плохо, мужчина упал на пол и потерял сознание, сообщает портал «ТОП24» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

На место оперативно прибыли медицинские работники, однако спасти пенсионера не удалось – 65-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. Осмотр врачей не выявил признаков насильственной смерти, причины ухода из жизни пока неясны.

Известно, что умерший жил в микрорайоне Московка. Тело направлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу.