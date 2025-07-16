Глава района отчитался о проделанной работе в 2024 году.

Вчера, 15 июля, глава Омского района Геннадий Долматов выступил с отчетом о работе администрации в 2024 году перед местным советом депутатов. По словам руководителя района, крупные инвестиционные проекты остаются движущей силой развития социальной и экономической сфер.

Сейчас в реестре Омского района находятся инвестиционные проекты на сумму 97 млрд рублей. Срок их реализации – до 2033 года. Геннадий Долматов отметил, что такого результата удалось добиться благодаря расположению, кропотливой многолетней работе команды, а также разработке инвестиционного профиля района.

В него включена информация о состоянии экономики, планах развития района, предложения для инвесторов, свободных инвестиционных площадках, в том числе по виду деятельности и форме собственности.

– Назначили инвестиционного уполномоченного Омского района, – цитирует «СуперОмск» Геннадия Долматова. – И это при том, что у нас и так за каждым значимым инвестором обычно закрепляется персональный куратор от совета.

Сейчас на территории Троицкого поселения маркетплейс «Вайлдберриз» строит логистический центр, который оценивается в 7,5 млрд рублей. АК «Омскагрегат» планирует вложить почти 3 млрд рублей в комплексное развитие Чернолучинской рекреационной зоны.

Кроме того, в Новотроицком поселении за 300 млн рублей ведется строительство Центра экстремальных видов спорта и активного отдыха «Вокруг неба», а в Розовском поселении планируют построить рекреационный отель Villa Resort за 2 млрд рублей.