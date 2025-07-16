Окончательный ремонт продлится до октября.

В Омске стартовал ремонт башенных часов на Любинском проспекте. Работы по обновлению фасада и восстановлению механизма курантов планируют завершить к 2 августа - в преддверии празднования Дня города и области.

Во время мероприятия состоится праздничный запуск часового механизма с боем курантов и музыкальным сопровождением. Мелодия, которая прозвучит, - «Омские улицы», знакомая и дорогая нескольким поколениям омичей.

Ремонтные работы планируют закончить к октябрю 2025 года, при этом реставраторы сохранят оригинальный механизм начала 20 века.

Часовая башня на доме по улице Ленина, 14, была построена в 1911 году на здании бывших «Московских торговых рядов». Под куполом размещено техническое помещение, откуда по крутой лестнице можно подняться к часовому механизму. Под ним находится гиревая шахта высотой около 10 метров.