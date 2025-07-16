Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Чиновники предпочли безопасность детей сохранению панно.
В омской мэрии рассказали, почему во время ремонта школы № 11 на улице Путилова закрыли сайдингом мозаичное панно, украшавшее стену. Причиной стало промерзание.
– Здание школы не является объектом культурного наследия, поэтому все ремонтные работы проводятся в соответствии с общими строительными нормами и правилами. Стена, где расположена мозаика, неоднократно промерзала. Это показали инструментальные обследования, проведенные до начала работ. Подрядчик по проекту загерметизировал швы между фасадными панелями, а сам фасад утеплил с применением современных качественных материалов, – сообщили в мэрии в ответ на жалобу краеведов в группе ВООПИК.
Чиновники также отметили, что значительная часть мозаики утрачена. Панно находилось в неудовлетворительном состоянии.
Андрей Андреев
·Общество

Чиновники предпочли безопасность детей сохранению панно.
В омской мэрии рассказали, почему во время ремонта школы № 11 на улице Путилова закрыли сайдингом мозаичное панно, украшавшее стену. Причиной стало промерзание.
– Здание школы не является объектом культурного наследия, поэтому все ремонтные работы проводятся в соответствии с общими строительными нормами и правилами. Стена, где расположена мозаика, неоднократно промерзала. Это показали инструментальные обследования, проведенные до начала работ. Подрядчик по проекту загерметизировал швы между фасадными панелями, а сам фасад утеплил с применением современных качественных материалов, – сообщили в мэрии в ответ на жалобу краеведов в группе ВООПИК.
Чиновники также отметили, что значительная часть мозаики утрачена. Панно находилось в неудовлетворительном состоянии.
Андрей Андреев