Они обвиняют легендарного чекиста в русофобии и планируют провести круглый стол по истории.

Омские казаки направили президенту России Владимиру Путину официальное обращение по поводу памятника Феликсу Дзержинскому в центре Омска. Соответствующее письмо они разместили на своей странице во «ВКонтакте» в группе «Совет атаманов казачьего народа».

Казаки выступают против установки памятника, характеризуя это решение как «высшую степень цинизма».

– Вершиной цинизма антирусской деятельности стало решение установить памятник одному из главных палачей русского народа, тому, кто стоял у истоков и был одним из организаторов и вдохновителей красного террора, терзавшего Россию многие десятилетия, – написано в обращении казаков.

Атаман омского казачества Алексей Николаев заявил, что среди погибших в годы красного террора были лучшие русские люди, включая Меньшикова, Есенина, Васильева, Гумилева, а также тысячи офицеров, учителей и врачей – цвет нации. Николаев также попросил президента переименовать сквер Дзержинского в Омске.

Официального ответа от администрации президента казаки пока не получили. Как рассказал «НГС55» представитель омского казачества, в ближайшее время сообщество планирует организовать круглый стол с участием историков и представителей общественности города.