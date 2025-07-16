Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел в зоне, не предназначенной для купания.
В Омске правоохранительными органами начата проверка инцидента, связанного с гибелью на воде 37-летнего горожанина.
Сообщается, что тело мужчины было обнаружено на берегу накануне вечером в районе Воскресенского сквера.
Предварительно известно, что погибший находился в водоеме реки Омь в зоне, запрещенной для купания. Причины и точные обстоятельства трагедии устанавливаются сотрудниками отдела полиции № 10 Управления МВД России по городу Омску во взаимодействии с СУ СК России по Омской области.
Мария Филимонова
·Происшествия

Инцидент произошел в зоне, не предназначенной для купания.
В Омске правоохранительными органами начата проверка инцидента, связанного с гибелью на воде 37-летнего горожанина.
Сообщается, что тело мужчины было обнаружено на берегу накануне вечером в районе Воскресенского сквера.
Предварительно известно, что погибший находился в водоеме реки Омь в зоне, запрещенной для купания. Причины и точные обстоятельства трагедии устанавливаются сотрудниками отдела полиции № 10 Управления МВД России по городу Омску во взаимодействии с СУ СК России по Омской области.
Мария Филимонова