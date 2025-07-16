Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина считался без вести пропавшим с октября 2024 года.
Сотрудники правоохранительных органов совместно со Следственным управлением Следственного комитета России по Омской области начали проверку обстоятельств смерти 50-летнего местного жителя, проживающего в селе Кузнецово Тевризского района.
Сообщается, что вчера, 15 июля, тело мужчины было обнаружено местными рыболовами на берегу реки Иртыш примерно в 12 км от населенного пункта. Мужчина числился пропавшим без вести с октября прошлого года.
Первоначально установлено, что признаков насильственной смерти не выявлено, точный характер происшествия предстоит определить экспертизе.
Мария Филимонова
·Происшествия

Мужчина считался без вести пропавшим с октября 2024 года.
Сотрудники правоохранительных органов совместно со Следственным управлением Следственного комитета России по Омской области начали проверку обстоятельств смерти 50-летнего местного жителя, проживающего в селе Кузнецово Тевризского района.
Сообщается, что вчера, 15 июля, тело мужчины было обнаружено местными рыболовами на берегу реки Иртыш примерно в 12 км от населенного пункта. Мужчина числился пропавшим без вести с октября прошлого года.
Первоначально установлено, что признаков насильственной смерти не выявлено, точный характер происшествия предстоит определить экспертизе.
Мария Филимонова