Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Местами возможен кратковременный дождь с грозой.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 16 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +23...+28 °C, по северу столбик термометра опустится до +18 °C.
Ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь с грозой и градом. Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами обещают порывы до 16–21 м/с.
Атмосферное давление существенно не изменится.
Мария Филимонова
·Общество

Местами возможен кратковременный дождь с грозой.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 16 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +23...+28 °C, по северу столбик термометра опустится до +18 °C.
Ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь с грозой и градом. Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами обещают порывы до 16–21 м/с.
Атмосферное давление существенно не изменится.
Мария Филимонова