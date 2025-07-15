МЧС предупреждает об опасных метеоусловиях и советует заранее принять меры предосторожности.

По данным Обь-Иртышского УГМС, во вторник, 15 июля, в отдельных районах Омской области ожидаются ливневые дожди с грозами, шквалистое усиление ветра до 16–21 м/с и возможен град.

МЧС рекомендует жителям заранее подготовиться к ухудшению погоды. В частности, убрать с балконов и приусадебных участков хозяйственные вещи, плотно закрыть окна, а автомобили по возможности оставить в гараже. Если такой возможности нет – не стоит парковать машину под деревьями или рядом с шаткими конструкциями.

На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, неустойчивых строений, линий электропередачи и других потенциально опасных объектов.

В случае ЧС, связанных с погодными условиями, следует немедленно обращаться в дежурную смену ЦУКС МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 101, 8 (3812) 25-83-26 или 44-91-00. Также можно звонить в ЕДДС Омска: 78-78-78.