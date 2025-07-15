Омск-Информ
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·Происшествия

Добровольцы сообщили об исходе поисковой операции.
Сегодня, 15 июля, добровольцы поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск», сообщили об окончании поисков пропавшего 73-летнего омича Шиянова Николая. Поисковые мероприятия завершились трагически. 
Как ранее сообщали волонтеры, о местонахождении омича не было известно с ноября 2024 года. Последний раз его видели в деревне Петровке Калачинского района.
Как сообщили добровольцы, мужчина был обнаружен погибшим. Обстоятельства произошедшего не уточняются.
Мария Филимонова
·Происшествия

Добровольцы сообщили об исходе поисковой операции.
Сегодня, 15 июля, добровольцы поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск», сообщили об окончании поисков пропавшего 73-летнего омича Шиянова Николая. Поисковые мероприятия завершились трагически. 
Как ранее сообщали волонтеры, о местонахождении омича не было известно с ноября 2024 года. Последний раз его видели в деревне Петровке Калачинского района.
Как сообщили добровольцы, мужчина был обнаружен погибшим. Обстоятельства произошедшего не уточняются.
Мария Филимонова