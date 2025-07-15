«Социальный патруль» центра «Любава» выясняет все обстоятельства, почему пожилая женщина оказалась на улице.

В соцсетях появилась история с бабушкой, которая четыре дня сидит возле храма Спаса Нерукотворного Образа в Нефтяниках на ул. Менделеева, 1.

– Бабушка три дня не ела, – комментируют на видео.

Старушка представилась прохожим Галиной Завадской. Омичка рассказала, что жила по адресу ул. Светлая, 12, в квартире 38, которую продали. Неравнодушные омичи вызвали полицию.

«Омск-информ» обратился за разъяснениями в министерство труда и социального развития Омской области, где сообщили о действиях ведомства, в компетенции которого находятся разбирательства подобного рода.

– Специалисты службы «Социальный патруль» комплексного центра социального обслуживания населения «Любава» организуют выезд по данному адресу, – отметили в минтруде.

К тому же рассказали, что делать в таких ситуациях, когда вы увидели человека в беде.

– Если вы увидели человека на улице, который нуждается в помощи, позвоните в центр социальной адаптации по телефону: 8 (3812) 55-04-98. Также в Омске люди без определенного места жительства могут обратиться в центр социальной адаптации, который расположен на улице Семиреченская, дом 132а, – советует минтруд.

К тому же ведомство уточняет, что проживание в центре носит добровольный характер, то есть человек должен сам решить, что он хочет там находиться.