Омск-Информ
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·Общество

«Социальный патруль» центра «Любава» выясняет все обстоятельства, почему пожилая женщина оказалась на улице. 

В соцсетях появилась история с бабушкой, которая четыре дня сидит возле храма Спаса Нерукотворного Образа в Нефтяниках на ул. Менделеева, 1.

– Бабушка три дня не ела, – комментируют на видео.

Старушка представилась прохожим Галиной Завадской. Омичка рассказала, что жила по адресу ул. Светлая, 12, в квартире 38, которую продали. Неравнодушные омичи вызвали полицию.

«Омск-информ» обратился за разъяснениями в министерство труда и социального развития Омской области, где сообщили о действиях ведомства, в компетенции которого находятся разбирательства подобного рода.

– Специалисты службы «Социальный патруль» комплексного центра социального обслуживания населения «Любава» организуют выезд по данному адресу, – отметили в минтруде.

К тому же рассказали, что делать в таких ситуациях, когда вы увидели человека в беде.

– Если вы увидели человека на улице, который нуждается в помощи, позвоните в центр социальной адаптации по телефону: 8 (3812) 55-04-98. Также в Омске люди без определенного места жительства могут обратиться в центр социальной адаптации, который расположен на улице Семиреченская, дом 132а, – советует минтруд.

К тому же ведомство уточняет, что проживание в центре носит добровольный характер, то есть человек должен сам решить, что он хочет там находиться.

Наталья Корнеева
·Общество

«Социальный патруль» центра «Любава» выясняет все обстоятельства, почему пожилая женщина оказалась на улице. 

В соцсетях появилась история с бабушкой, которая четыре дня сидит возле храма Спаса Нерукотворного Образа в Нефтяниках на ул. Менделеева, 1.

– Бабушка три дня не ела, – комментируют на видео.

Старушка представилась прохожим Галиной Завадской. Омичка рассказала, что жила по адресу ул. Светлая, 12, в квартире 38, которую продали. Неравнодушные омичи вызвали полицию.

«Омск-информ» обратился за разъяснениями в министерство труда и социального развития Омской области, где сообщили о действиях ведомства, в компетенции которого находятся разбирательства подобного рода.

– Специалисты службы «Социальный патруль» комплексного центра социального обслуживания населения «Любава» организуют выезд по данному адресу, – отметили в минтруде.

К тому же рассказали, что делать в таких ситуациях, когда вы увидели человека в беде.

– Если вы увидели человека на улице, который нуждается в помощи, позвоните в центр социальной адаптации по телефону: 8 (3812) 55-04-98. Также в Омске люди без определенного места жительства могут обратиться в центр социальной адаптации, который расположен на улице Семиреченская, дом 132а, – советует минтруд.

К тому же ведомство уточняет, что проживание в центре носит добровольный характер, то есть человек должен сам решить, что он хочет там находиться.

Наталья Корнеева