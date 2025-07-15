По данному случаю проводится пожарно-техническая экспертиза.

В отдел МВД по Тарскому району поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Энергетиков. В результате возгорания полностью сгорела крыша жилого здания. Сотрудники экстренных служб своевременно потушили пожар и предотвратили его распространение.

При расследовании происшествия сотрудники полиции предположили, что пожар мог быть вызван умышленным поджогом. Проведенные оперативные мероприятия подтвердили эти предположения и позволили выявить подозреваемого. 26-летнего мужчину задержали по месту жительства – он не стал отрицать свою вину.

Как выяснили следователи, у задержанного был давний конфликт с 17-летним молодым человеком. Мужчина решил уладить разногласия радикальным способом – взял бензин и направился к дому несовершеннолетнего, чтобы поджечь ворота. Однако огонь быстро перекинулся на жилое строение. Инцидент попал на запись телефона, видеозапись изъяли и включат в материалы уголовного дела в качестве доказательства.

В настоящее время проводится пожарно-техническая экспертиза, которая поможет определить размер нанесенного материального ущерба. По итогам проверки примут решение о возбуждении уголовного дела.