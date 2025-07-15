Девочка создает портреты гуашью и пастелью, а плату оставляет на усмотрение клиента.

Несколько месяцев назад в соцсетях появился тренд: взрослые заказывают у детей на Avito портреты своих питомцев за символическую плату. Теперь эта мода дошла и до Омска. На сайте объявлений появилось предложение от 11-летней девочки, которая копит на велосипед.

– Дeло в том, что я из бедной семьи, и у нac нeт денег, а я очень очень xoчу вeлoсипед, как у всех моих друзей. Oн cтoит 16 тыс. Осталось собрать 10 тыс. Хочу с помощью рисунков зaрaботaть на него и быть как и все дети вокруг, а то очень грустно смотреть, как все катаются, а я нет, – поделилась девочка.

Юная художница рисует все, что закажет клиент. Работает по фотографии: заказчик присылает снимок, а она создает портрет. В объявлении указано, что рисует гуашью, углем, пастелью и карандашом. На выполнение уходит от одного до трех дней. Предоплату девочка не берет – цену предлагает сам заказчик. Готовую работу она сканирует через смартфон и отправляет в цифровом виде.

– Если нужен будет оригинал, то тогда как наберется 10 отправок, так и буду отправлять по почте (так сказала мама, что на почту детям самим отправлять нельзя), – уточнила художница в объявлении.

Уже несколько человек воспользовались её услугами. Все благодарят юную художницу за старание и делятся её работами – на портретах изображены коты, собаки и даже мужья заказчиц.