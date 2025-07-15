Руководитель кооператива и риелтор осуждены за подделку документов и хищение средств семейной поддержки.

В Омской области вынесен приговор по делу о хищении более 6 миллионов рублей из средств материнского капитала. Знаменский районный суд признал виновными руководителя кредитного потребительского кооператива «Региональный центр финансовых инициатив» и его знакомого риелтора, организовавших мошенническую схему. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

В суде установлено, что в период с апреля 2019 по сентябрь 2021 года риелтор искала владельцев сертификатов на материнский капитал, которые планировали использовать эти средства. Вместе с сообщником они убеждали стороны сделки завышать цену объекта недвижимости в договоре – на сумму предполагаемой риелторской комиссии – и оформлять договор целевого займа с кооперативом. Затем риелтор требовала вернуть выданные по займу деньги обратно в кооператив, уверяя, что окончательный расчет будет произведен после перечисления средств из Пенсионного фонда РФ.

В результате таких действий между счетами кооператива и заемщиков создавалась видимость оформления займов. Затем сообщники передавали держателям сертификатов фиктивные документы с завышенной стоимостью недвижимости для подачи в Пенсионный фонд РФ, чтобы погасить якобы существующую задолженность перед кооперативом. В итоге было совершено 12 хищений средств материнского капитала, при этом жилищные условия обладателей сертификатов не улучшились. Размер нанесенного ущерба превысил 6 миллионов рублей.

Суд с учетом позиции гособвинителя приговорил руководителя кооператива к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его сообщница получила условный срок на 3 года с испытательным сроком того же срока. Также по требованию прокуратуры суд обязал их полностью возместить ущерб, причиненный государству.

Для обеспечения исполнения иска на квартиру осужденной в Санкт-Петербурге наложен арест.