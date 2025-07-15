Омск-Информ
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·Происшествия

Специалисты МЧС справились с возгоранием за семь минут. 
Вчера ночью, 14 июля, на метромосту на набережной Тухачевского вспыхнул легковой автомобиль. Сообщение о возгорании поступило в службу экстренной помощи около полуночи. Горело транспортное средство на площади примерно два квадратных метра.
Для устранения угрозы прибыли четверо специалистов МЧС, применившие одну единицу специальной техники. Открытый огонь удалось погасить спустя семь минут. О пострадавших не сообщается.
Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара.
Мария Филимонова
·Происшествия

Специалисты МЧС справились с возгоранием за семь минут. 
Вчера ночью, 14 июля, на метромосту на набережной Тухачевского вспыхнул легковой автомобиль. Сообщение о возгорании поступило в службу экстренной помощи около полуночи. Горело транспортное средство на площади примерно два квадратных метра.
Для устранения угрозы прибыли четверо специалистов МЧС, применившие одну единицу специальной техники. Открытый огонь удалось погасить спустя семь минут. О пострадавших не сообщается.
Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара.
Мария Филимонова