19 выпускников ОмГТУ готовятся приступить к работе на предприятии.

В Омске вручили дипломы выпускникам базовой кафедры «Газпром нефти», которая находится в ОмГТУ. Вскоре на Омском НПЗ начнут работать 19 молодых специалистов. Они обучались по направлениям «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование».

Четверо выпускников закончили учебу с красными дипломами. Во время обучения молодые специалисты много раз проходили производственную практику на предприятии. В ближайшее время они приступят к работе на промышленных установках.

- Для работы на крупнейшем предприятии страны требуются специалисты самой высокой квалификации, - отметил ректор ОмГТУ Павел Корчагин. - Во время обучения на базовой кафедре наши студенты не только получают теоретические знания, но и отрабатывают профессиональные компетенции на производственных объектах. К моменту окончания технического университета молодые люди максимально подготовлены к успешному старту карьеры в области нефтепереработки.

Предприятие и омский политех являются давними партнерами. С 2014 года специалистов для отрасли нефтепереработки обучают по комплексной программе «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ».

- Омский НПЗ – единственное предприятие в регионе, которое формирует кадровый резерв высококвалифицированных специалистов со школьной скамьи, - рассказал генеральный директор предприятия Олег Белявский. - Мы оказываем системную поддержку школам, вузам и ссузам. Предприятие заинтересовано в амбициозных сотрудниках, которые хотят связать свою дальнейшую жизнь с Омском и построить карьеру на самом высокотехнологичном предприятии страны.

Масштабный профориентационный проект позволяет выявить школьников, которым интересна профессия нефтепереработчика, а также готовить квалифицированные кадры под потребности производства. За 11 лет существования кафедры более 230 человек начали работать в области нефтепереработки.