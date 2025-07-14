Пять человек смогли выйти сами, еще пятерых вывели спасатели.

Вчера, 13 июля, днем в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Октябрьском округе Омска. Из окон квартиры на четвертом этаже валил густой дым.

Самостоятельно покинуть помещение смогли пять человек. Еще пятерых жильцов успешно эвакуировали газодымозащитники с использованием спасательных устройств.

Оперативная группа МЧС быстро локализовала очаг возгорания площадью примерно 15 квадратных метров. Всего в ликвидации пожара приняли участие 13 сотрудников ведомства, использовавших четыре единицы специализированной техники.

Открытое горение было полностью устранено менее чем за 20 минут. Сейчас дознаватели продолжают выяснять причины возникновения пожара.