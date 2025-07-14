Омск-Информ
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·Происшествия

Пять человек смогли выйти сами, еще пятерых вывели спасатели.
Вчера, 13 июля, днем в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Октябрьском округе Омска. Из окон квартиры на четвертом этаже валил густой дым.
Самостоятельно покинуть помещение смогли пять человек. Еще пятерых жильцов успешно эвакуировали газодымозащитники с использованием спасательных устройств.
Оперативная группа МЧС быстро локализовала очаг возгорания площадью примерно 15 квадратных метров. Всего в ликвидации пожара приняли участие 13 сотрудников ведомства, использовавших четыре единицы специализированной техники.
Открытое горение было полностью устранено менее чем за 20 минут. Сейчас дознаватели продолжают выяснять причины возникновения пожара.
1403Мария Филимонова
·Происшествия

Пять человек смогли выйти сами, еще пятерых вывели спасатели.
Вчера, 13 июля, днем в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Октябрьском округе Омска. Из окон квартиры на четвертом этаже валил густой дым.
Самостоятельно покинуть помещение смогли пять человек. Еще пятерых жильцов успешно эвакуировали газодымозащитники с использованием спасательных устройств.
Оперативная группа МЧС быстро локализовала очаг возгорания площадью примерно 15 квадратных метров. Всего в ликвидации пожара приняли участие 13 сотрудников ведомства, использовавших четыре единицы специализированной техники.
Открытое горение было полностью устранено менее чем за 20 минут. Сейчас дознаватели продолжают выяснять причины возникновения пожара.
1403Мария Филимонова