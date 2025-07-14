Омск-Информ
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·Общество

Синоптики обещают до +22 °C.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 14 июля, в Омске и Омской области температура установится в районе +17...+22 °C.
Ожидается облачная погода, возможен небольшой, местами умеренный дождь. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. 
Атмосферное давление существенно не изменится.
1267Мария Филимонова
·Общество

Синоптики обещают до +22 °C.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 14 июля, в Омске и Омской области температура установится в районе +17...+22 °C.
Ожидается облачная погода, возможен небольшой, местами умеренный дождь. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. 
Атмосферное давление существенно не изменится.
1267Мария Филимонова