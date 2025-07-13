Омск-Информ
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·Общество

В это время на станциях будут проходить плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

С 14 по 20 июля жителей Омской области ждут временные отключения телерадиосигнала. Кратковременные перерывы трансляции радиотелевизионными передающими станциями возможны в трех населенных пунктах региона.

  • В понедельник, 14 июля, с 8 до 17 часов в Омске будут наблюдаться перерывы в вещании РТРС-1, РТРС-2.
  • Во вторник, 15 июля, с 11 до 17 часов аналогичные отключения затронут жителей Калачинска. У них также не будет вещать Радио России.
  • В среду, 16 июля, с 11 до 17 часов РТРС-1, РТРС-2 будут временно недоступны в селе Новотроицк Нижнеомского района.

На период отключений на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий.

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·Общество

В это время на станциях будут проходить плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

С 14 по 20 июля жителей Омской области ждут временные отключения телерадиосигнала. Кратковременные перерывы трансляции радиотелевизионными передающими станциями возможны в трех населенных пунктах региона.

  • В понедельник, 14 июля, с 8 до 17 часов в Омске будут наблюдаться перерывы в вещании РТРС-1, РТРС-2.
  • Во вторник, 15 июля, с 11 до 17 часов аналогичные отключения затронут жителей Калачинска. У них также не будет вещать Радио России.
  • В среду, 16 июля, с 11 до 17 часов РТРС-1, РТРС-2 будут временно недоступны в селе Новотроицк Нижнеомского района.

На период отключений на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий.

2065