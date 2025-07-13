Соглашение об установлении побратимских связей было подписано накануне.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о появлении у Омска нового города-побратима. Им стал Петропавловск, административный центр Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. Соглашение об установлении побратимских связей было подписано накануне в Петропавловске во время празднования Дня города.

– Следуя договоренностям, достигнутым ранее, подписали соглашение об установлении побратимских связей между Омском и Петропавловском. Этот документ скрепляет многолетнюю дружбу двух городов, которая строится на исторических, культурных, межэтнических, семейных связях, а также имеет под собой реальную экономическую основу и партнерские отношения в самых разных сферах, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Отметим, что еще в 2003 году Омск и Петропавловск подписали соглашение о сотрудничестве и развитии партнерских отношений. Документ обновлялся в 2009 и 2015 годах. С другим городом Северного Казахстана, Павлодаром, соглашение об установлении побратимских связей было подписано в октябре 2015 года.

Также побратимами Омска являются белорусские города Минск, Гомель, Могилев, Брест, Витебск, Гродно, китайские Кайфын, Маньчжурия, Урумчи, Фучжоу и южнокорейский Чинчжу.