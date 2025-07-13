Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Заведение находится в центре города у Ленинградского моста.

На сайте объявлений Avito появилось предложение о продаже кафе enot_house_omsk. Заведение, где посетители могут пообщаться с пушистыми зверьками, располагается на улице Ленина, неподалеку от Ленинградского моста.

– Продается легендарное заведение, покорившее тысячи сердец. Конкурентов нет. Дорого. Только для тех, кто любит животных и знает, как за ними ухаживать, – говорится в объявлении.

Хозяйка кафе объяснила его продажу семейными обстоятельствами.

·Экономика/Бизнес

Заведение находится в центре города у Ленинградского моста.

На сайте объявлений Avito появилось предложение о продаже кафе enot_house_omsk. Заведение, где посетители могут пообщаться с пушистыми зверьками, располагается на улице Ленина, неподалеку от Ленинградского моста.

– Продается легендарное заведение, покорившее тысячи сердец. Конкурентов нет. Дорого. Только для тех, кто любит животных и знает, как за ними ухаживать, – говорится в объявлении.

Хозяйка кафе объяснила его продажу семейными обстоятельствами.