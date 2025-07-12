Омск-Информ
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·Общество

Тело уже вытащили из воды.
Сегодня, 12 июня, в Омске утонул человек. Как сообщают очевидцы в соцсетях, это произошло на набережной. Пока неизвестно, мужчина это или женщина.
– Тело вытащили. Полиция оцепила место, – отмечают горожане.
Подробности происшествия пока неизвестны. Отметим, что этим летом в Омской области уже утонули больше 20 человек.
2496Андрей Андреев
·Общество

Тело уже вытащили из воды.
Сегодня, 12 июня, в Омске утонул человек. Как сообщают очевидцы в соцсетях, это произошло на набережной. Пока неизвестно, мужчина это или женщина.
– Тело вытащили. Полиция оцепила место, – отмечают горожане.
Подробности происшествия пока неизвестны. Отметим, что этим летом в Омской области уже утонули больше 20 человек.
2496Андрей Андреев