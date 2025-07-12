Омск-Информ
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·Общество

Лить будет с утра и почти до вечера.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 12 июля, в Омской области похолодает до +14...+20 градусов. Ожидается ветреная погода с дождями на большей части региона.
По данным Gismeteo, в Омске температура воздуха не поднимется выше +18 градусов. Дожди ожидаются с самого утра, к середине дня они станут слабее, а к вечеру могут совсем прекратиться.
3708Андрей Андреев
·Общество

Лить будет с утра и почти до вечера.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 12 июля, в Омской области похолодает до +14...+20 градусов. Ожидается ветреная погода с дождями на большей части региона.
По данным Gismeteo, в Омске температура воздуха не поднимется выше +18 градусов. Дожди ожидаются с самого утра, к середине дня они станут слабее, а к вечеру могут совсем прекратиться.
3708Андрей Андреев