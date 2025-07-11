Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Нападающий будет играть в команде ВХЛ.
Хоккейный клуб «Авангард» подписал односторонний контракт с нападающим Никитой Аноховским. Он будет играть в команде ВХЛ «Омские крылья». Соглашение рассчитано на один сезон.
– Никита – центральный нападающий. Двусторонний игрок, способен закрыть и большинство, и меньшинство. Имеет опыт игры в КХЛ и ВХЛ, выступал под руководством системных тренеров. Рады приветствовать его в команде, – отметил ассистент генерального менеджера ХК «Авангард» Михаил Бирюков.
В сезоне-2024/25 Аноховский играл за «Адмирал» и «Динамо-Алтай». Он провел 14 матчей в КХЛ, забросил одну шайбу. В ВХЛ сыграл 3 матча и набрал одно очко (0+1). Также хоккеист провел 21 матч за АКМ – 11 (4+7).
4862Андрей Андреев
·Спорт

Нападающий будет играть в команде ВХЛ.
Хоккейный клуб «Авангард» подписал односторонний контракт с нападающим Никитой Аноховским. Он будет играть в команде ВХЛ «Омские крылья». Соглашение рассчитано на один сезон.
– Никита – центральный нападающий. Двусторонний игрок, способен закрыть и большинство, и меньшинство. Имеет опыт игры в КХЛ и ВХЛ, выступал под руководством системных тренеров. Рады приветствовать его в команде, – отметил ассистент генерального менеджера ХК «Авангард» Михаил Бирюков.
В сезоне-2024/25 Аноховский играл за «Адмирал» и «Динамо-Алтай». Он провел 14 матчей в КХЛ, забросил одну шайбу. В ВХЛ сыграл 3 матча и набрал одно очко (0+1). Также хоккеист провел 21 матч за АКМ – 11 (4+7).
4862Андрей Андреев