Два его пассажира доставлены в больницу.

Сегодня, 11 июля, в 4 часа 40 минут стало известно о ДТП в Тарском районе Омской области.

Полицейские предварительно установили, что на трассе Омск – Тара 24-летний молодой человек на «Мицубиси Лансер» не справился с управлением и съехал в кювет.

Сам водитель скончался на месте происшествия, а два его пассажира, 18-летний молодой человек и 17-летняя девушка, с различными травмами доставлены в больницу. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.