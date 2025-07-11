На молодого человека завели сразу три уголовных дела.

Отдел полиции № 4 УМВД России по Омску возбудил сразу три уголовных дела по ст. 158 ч. 2 УК РФ («Кража») в отношении 19-летнего омича.

Месяц назад подозреваемый познакомился с 13-летним мальчиком, после чего неоднократно навещал его в частном доме на улице 5-й Новой, когда родителей не было дома. Со временем хозяева заметили пропажу золотых и серебряных украшений из шкатулки в гостиной, нескольких пар часов, музыкальной колонки, бутылки коньяка и виски. Общий ущерб составил 150 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции провели расследование и выяснили, что подозреваемый совершал кражи каждый раз, когда мальчик выходил из комнаты.

Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. На допросе он признался, что украденные вещи продавал в ломбард или случайным прохожим, а полученные деньги тратил на личные нужды и развлечения.

Ленинский районный суд Омска, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.