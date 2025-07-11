В Главном управлении лесного хозяйства рассказали, сколько деревьев можно вырубить в лесу.
Руководитель Главного управления лесного хозяйства Омской области Вячеслав Девятериков сделал неожиданное заявление о лесных браконьерах. Глава ведомства сказал, что злостных рубщиков в регионе не существует.
– У нас в Омской области, в отличие от других сибирских регионов, нет злостных черных лесорубов, которые в промышленных масштабах ведут заготовку леса. Да, сегодня есть незаконные рубки, но они, по большому счету, нашей доблестной лесной охраной выявляются, материалы передают в следственные органы, выявляются виновники и привлекаются к ответственности. Но это небольшие объемы, – говорит Девятериков. – При этом, если у человека особая гражданская ответственность и он хочет проверить тот или иной факт вырубки, у нас в каждом районе есть территориальные отделы, лесхозы, куда можно прийти и задать вопрос, например, в таком-то месте проводится рубка леса, будьте добры, поясните, законна ли она.
Отметим, что 42 % территории Омской области покрыто лесом. 10 млн куб. м лесных насаждений можно вырубать без вреда. По данным ведомства, по факту идут под снос всего 1–1,5 млн. куб. м.