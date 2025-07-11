Будет на 5 градусов холоднее, чем должно быть.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни в Омской области будет дождливо и прохладно. Причем температура воздуха опустится ниже нормы.

Из-за атмосферных фронтов сегодня в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия: ливневые дожди с грозами, местами град и шквалистое усиление ветра. Температура днем составит + 23 ... + 28 градусов, а в северной части региона не поднимется выше + 18.

В субботу, 12 июля, циклон сдвинется на юг и температура начнет понижаться. Днем она составит + 14 ... + 20. Ожидается ветреная погода с дождями на большей части региона.

В воскресенье, 13 июля, Омская область окажется в тыловой части циклона. Дождливая и прохладная погода сохранится. Температура днем будет колебаться от + 15 до + 20, что на 2–5 градусов ниже нормы.

В понедельник, 14 июля, в Омской области также будет преобладать дождливая и прохладная погода.