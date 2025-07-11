Мужчина вышел из дома ночью и не вернулся.

В Омске пропал 73-летний Тленов Жиганча. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск», 11 июня ночью мужчина вышел из дома по адресу Завертяева, 18/8, и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост – 155–157 см, среднее телосложение, светло-карие глаза, короткие волосы, носит усы.

Был одет: в зеленую футболку, шорты в клетку и черные сланцы.

Из особых примет отмечается, что мужчина имеет шрам под подбородком. Он может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или 102.