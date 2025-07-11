Омск-Информ
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·Общество

Теперь им грозит колония.
За последние три месяца сотрудники УФСБ завели дела о нарушении требований по защите государственной тайны (ч. 1 ст. 283.2 УК) на троих омичей. Все трое ездили за границу, а именно в Абхазию и Киргизию, хотя это им запрещено. Теперь мужчинам грозит наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.
УФСБ России по Омской области предупреждает имеющих ограничения на выезд за рубеж в связи с ознакомлением с государственной тайной об уголовной и административной ответственности за нарушение порядка выезда.
2291Андрей Андреев
·Общество

Теперь им грозит колония.
За последние три месяца сотрудники УФСБ завели дела о нарушении требований по защите государственной тайны (ч. 1 ст. 283.2 УК) на троих омичей. Все трое ездили за границу, а именно в Абхазию и Киргизию, хотя это им запрещено. Теперь мужчинам грозит наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.
УФСБ России по Омской области предупреждает имеющих ограничения на выезд за рубеж в связи с ознакомлением с государственной тайной об уголовной и административной ответственности за нарушение порядка выезда.
2291Андрей Андреев