Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Следователи выясняют, по чьей вине это произошло.
На прошлой неделе, 3 июля, на мосту имени 60-летия ВЛКСМ в Омске произошел несчастный случай. Мужчина на велосипеде на полном ходу напоролся на пятисантиметровый штырь, торчащий из опоры ЛЭБ. В итоге омич распорол себе ногу.
– Рваная рана коленного сустава, ушиб плечевого сустава, ушиб и ссадины голеностопного сустава, как следствие длительная нетрудоспособность, и дай Бог если только это. Все могло закончиться печальнее, через парапет можно было вылететь в Иртыш, – рассказала в соцсетях супруга пострадавшего.
После этого поста следственный комитет начал доследственную проверку.
1453Андрей Андреев
·Происшествия

Следователи выясняют, по чьей вине это произошло.
На прошлой неделе, 3 июля, на мосту имени 60-летия ВЛКСМ в Омске произошел несчастный случай. Мужчина на велосипеде на полном ходу напоролся на пятисантиметровый штырь, торчащий из опоры ЛЭБ. В итоге омич распорол себе ногу.
– Рваная рана коленного сустава, ушиб плечевого сустава, ушиб и ссадины голеностопного сустава, как следствие длительная нетрудоспособность, и дай Бог если только это. Все могло закончиться печальнее, через парапет можно было вылететь в Иртыш, – рассказала в соцсетях супруга пострадавшего.
После этого поста следственный комитет начал доследственную проверку.
1453Андрей Андреев