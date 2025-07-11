Омск-Информ
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·Авто

Для горожан и общественного транспорта подготовили объезд.
С сегодняшнего дня на улице Волгоградской в Омске изменилась схема движения. Дорогу перекрыли, чтобы проложить под ней новую теплотрассу к микрорайону Зеленая Река. Для водителей приготовили объезд по временному железобетонному полотну.
– На участке объезда организовано четыре полосы для движения – по две в каждом направлении. Соответствующие дорожные знаки установлены, разметка нанесена, – сообщили в мэрии.
Новая схема будет действовать до 28 июля.
Андрей Андреев
·Авто

Для горожан и общественного транспорта подготовили объезд.
С сегодняшнего дня на улице Волгоградской в Омске изменилась схема движения. Дорогу перекрыли, чтобы проложить под ней новую теплотрассу к микрорайону Зеленая Река. Для водителей приготовили объезд по временному железобетонному полотну.
– На участке объезда организовано четыре полосы для движения – по две в каждом направлении. Соответствующие дорожные знаки установлены, разметка нанесена, – сообщили в мэрии.
Новая схема будет действовать до 28 июля.
Андрей Андреев