В регионе грядет открытие нового термального комплекса.

Совсем скоро на карте мест отдыха Омской области появится новая точка притяжения – «Ачаирские термы». Это современный термальный комплекс, главной особенностью которого является открытый бассейн с натуральной минеральной водой. Вода температурой +32 градуса поступает напрямую из природного источника, расположенного на территории зоны отдыха.

Минеральная вода хлоридно-гидрокарбонатной натриевой группы обладает мягким терапевтическим эффектом. Она улучшает обмен веществ, оказывает общее укрепляющее действие на организм, способствует снижению мышечного напряжения, а также благоприятна при заболеваниях кожи и суставов. Это лечебно-столовая вода, которая особенно ценится за свой богатый минеральный состав и комфортную температуру, позволяющую принимать водные процедуры круглый год – в любое время суток и при любой погоде.

Уже в июле «Ачаирские термы» начнут работу в тестовом режиме. В первую очередь гостей пригласят посетить открытый бассейн с минеральной водой и несколько видов парных.

Банный комплекс предлагает гостям разнообразие форматов банного отдыха, где каждый сможет подобрать оптимальную температуру, влажность и воздействие – от мягкого релакса до глубокого прогрева:

«Банный дом» – традиционное русское тепло в уютной атмосфере.

Парная «Расул» – восточный ритуал очищения в сочетании с мягким паром и косметическими глинами.

«Пар и травы» – легкое прогревание в облаке ароматных целебных настоев, оно особенно комфортно для гостей, которые предпочитают щадящий режим.

«Ачаирские термы» – это сочетание природной силы воды, спокойствия загородного отдыха и заботы о здоровье. Новый комплекс обещает стать не просто местом релакса, но и полноценной площадкой для отдыха и восстановления для всей семьи.

Новое место отдыха находится по адресу Омская область, село Ачаир, улица Иртышская, 1. Уточнить подробности можно по телефону +7 (3812) 34-33-03.

ВК: https://vk.com/achairterm