Регион начал выдавать новую субсидию на покупку жилья.

По инициативе губернатора Виталия Хоценко в Омской области ввели дополнительную меру поддержки для детей-сирот. Они могут получить из областного бюджета субсидию на покупку жилья – 2 млн 859 тыс. рублей.

Свидетельство о праве на выплату действует в течение семи месяцев. Это время дается на то, чтобы подобрать жилье, соответствующее всем условиям. Например, оно обязательно должно располагаться в Омской области.

Вопрос обеспечения жильем детей-сирот находится на личном контроле главы региона Виталия Хоценко. Для детей-сирот в регионе действуют и другие меры поддержки. Им выдают квартиры, а также сертификаты, по которым они могут купить жилье в любом регионе страны.

Отметим, что только в первой половине 2025 года омские дети-сироты получили 187 жилищных сертификатов и 18 квартир.