В Сочи летали в шесть раз чаще.

Омский аэропорт привел данные по пассажиропотоку за июнь нынешнего года. Самым популярным направлением стала Москва с 64,8 тыс. пассажиров.

На втором месте – Сочи с 31,1 тыс. человек. Выяснилось, что это в шесть раз больше, чем пассажиропоток на другой популярный, но турецкий курорт. В Анталью в июне летали 4,9 тыс. пассажиров.

Полюбоваться красотами Санкт-Петербурга решили 21 тыс. пассажиров. Еще 9,8 тыс. человек решили махнуть на самолете в Новосибирск.