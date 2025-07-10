Омск-Информ
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·Происшествия

83-летний житель Нововаршавки пытался перейти проезжую часть.

Вчера вечером, 9 июля, стало известно о гибели 83-летнего пешехода в Нововаршавском районе Омской области.

Предварительно установлено, что в райцентре 20-летний водитель на «Ладе» совершил наезд на пенсионера, собиравшегося перейти дорогу в неположенном месте. В итоге пешеход скончался на месте ДТП. Проводится проверка.

·Происшествия

83-летний житель Нововаршавки пытался перейти проезжую часть.

Вчера вечером, 9 июля, стало известно о гибели 83-летнего пешехода в Нововаршавском районе Омской области.

Предварительно установлено, что в райцентре 20-летний водитель на «Ладе» совершил наезд на пенсионера, собиравшегося перейти дорогу в неположенном месте. В итоге пешеход скончался на месте ДТП. Проводится проверка.